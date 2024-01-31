Військові квитки видавалися від імені республіки «Україна»

У Тернополі чоловік створив фейкову місцеву раду самоврядування і від її імені видавав своїм прибічникам підроблені військові квитки. Фейкові документи були якісно зроблені. Єдине, що відрізняло їх – це те, що квитки видавалися від республіки «Україна». Тепер зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Працівники СБУ в Тернопільській області встановили, що тернополянин, якого підозрюють у підробці документів, є активним прибічником так званого народовладдя. Він раніше створив у Тернополі альтернативний орган місцевого самоврядування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тернополянин почав видавати своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації. Зовні підробки були схожі на справжні військово-облікові документи.



«Правоохоронці задокументували факти, коли житель Тернополя, який називав себе прибічником так званого «народовладдя» видав кілька несправжніх військових квитків. Чоловік створив фейкову організацію, виготовив для неї печатку та інші необхідну документацію», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 31 січня.

Підробки було важко відрізнити від оригіналу, вони були зроблені на якісному папері, з усіма необхідними печатками. Чоловіки, які отримували військові квитки, використовували їх для ухилення від мобілізації. Зокрема, вони пред’являли їх під час перевірок представників ТЦК на вулиці.



Правоохоронці провели обшуки та вилучили печатки, посвідчення, військові квитки та інші документи, пов’язані з діяльністю незаконно створеної організації. За фактом підробки документів розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Працівники СБУ та поліцейські встановлюють скільки саме було видано таких підроблених військових квитків.