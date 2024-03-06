Поліцейські затримали нападників на орендованих помешканнях

У Тернополі пограбували чоловіків, які планували їхати за кордон за гуманітарною допомогою та автомобілем для ЗСУ. Про напад невідомих потерпілі повідомили працівників поліції не одразу, а лише через 10 днів після злочину. Нападники, погрожуючи побиттям, відібрали 10 тис. доларів в тернополян.

Двоє потерпілих чоловіків лише через 10 днів звернулися до правоохоронців, бо боялися за своє життя. Тернополяни розповіли, що у Telegram-каналі вони знайшли оголошення про офіційне виготовлення документів для виїзду за кордон. Вони зателефонували за вказаним номером телефону. Невідомі через зв’язок запевнили, що ніяких документів наперед висилати не потрібно, для клієнтів підготують все і передадуть на кордоні. Однак зазначили, що чоловіки мають мати при собі лише готівку.

За кілька днів до потерпілих знову зателефонували фіктивні представники фірми та повідомили, час та місце звідки їх забере водій, і наголосили, щоб обов’язково мали із собою готівку й закордонні паспорти.

«Водій очікував на клієнтів у Тернополі. Проте виїхати з міста чоловіки не встигли. При виїзді їхнє авто заблокували невідомі. Жителям Чортківщини вдалося вибігти з автівки та втекти. Проте речі, які знаходилися в багажнику, забрали нападники», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 6 березня.

Загалом нападники викрали особисті речі двох тернопільчан та 10 тис. доларів. Працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими встановили двох чоловіків, причетних до злочину, а також їхнє місцеперебування. Нападники – уродженці Дніпра та Чернігівської області. Організатор уже відбував покарання за вбивство, розбої та викрадення автівок, а його спільник за наркозлочини.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники розробили злочинну схему. Вони через інтернет-оголошення заманювали клієнтів, обіцяли їм посприяти в офіційному виїзді з країни та дорогою до кордону грабували їх. Поліцейські встановлюють інших людей, які потерпіли від дій грабіжників на території інших областей України.

Під час обшуків у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Чоловікам повідомили про підозру у грабежі з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.