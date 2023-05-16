Директор НАБУ Семен Кривонос виступає на брифінгу 16 травня

Члени угруповання, яке фігурує у справі про корупцію у Верховному суді, намагалися повпливати на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос на брифінгу у вівторок, 16 травня.

Він розповів, що правоохоронці отримали інформацію, що члени угруповання намагалися здійснити вплив на процес обрання членів ВККС. «Але сподіваюся, що [це] буде відбуватися прозоро. Але така інформація нами отримувалася, що такі спроби вплинути на цей процес були», – сказав Кривонос, якого цитує «Громадське».

Він заявив, що пріоритетом у справі про корупцію у Верховному суді є прозорість.

«Є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди. І будь-яких інших підтекстів немає [...] Нам усім потрібне результат у вигляді реальних вироків. Сподіваємося на об'єктивний розгляд справ та ухвалення об'єктивних вироків у разі доведення вини фігурантів», – заявив директор НАБУ.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) та Вища рада правосуддя (ВРП) — органи відповідальні за кар’єрні питання в судовій гілці влади. ВРП призначає суддів на посади, притягає їх до відповідальності та звільняє, а Вища кваліфікаційна комісія суддів добирає кадри для ВРП й оцінює суддів. Без цього суддю неможливо призначити на посаду.

Наразі триває процес формування ВККС. 15 березня Комісія з добору членів ВККС оголосила список із 32 кандидатів, з яких Вища рада правосуддя має обрати 16. 12 травня Вища рада правосуддя завершила співбесіди до ВККС. Коли комісію сформують, її представники мають оцінити дві тисячі чинних суддів у межах судової реформи, а ще добрати приблизно 2,5 тисячі нових.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 15 травня в голови Верховного суду Всеволода Князєва та ще 18 суддів пройшли обшуки. Голову суду Всеволода Князєва затримали через отримання 2,7 млн доларів хабара. НАБУ стверджує, що до корупційної схеми причетний олігарх Костянтин Жеваго. Раніше Велика Палата Верховного суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, який належить Жеваго. Рішення, яке виніс суд, залишило акції комбінату пов'язаним з олігархом компаніям та скасувало недійсність договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.