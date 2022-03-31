Посольство України проводить переговори з урядом Польщі стосовно повного закриття кордону з білоруссю, навіть якщо таке рішення не буде ухвалене на рівні ЄС. Подібні перемовини також ведуться з Литвою, Латвієюі Естонією, які також мають кордон з Росією, заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

«Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і білоруссю – навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу», – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу, 30 березня, повідомив «Укрінформ».

Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.

«Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з білоруссю і росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу – заблокуємо повністю будь-які поставки до росії», – наголосив посол.

Нагадаємо, після того, як ЄС запровадив санкції, через які до Росії припинилися постачання низки товарів, білоруси й росіяни почали возити ці товари самостійно своїми вантажівками. У відповідь українські активісти організували масштабну акцію з блокування польсько-білоруського кордону, яка тривала кілька діб. Наразі акцію припинили через закінчення терміну дії дозволу на її проведення, однак після припинення акції черга з фур на кордоні простяглася на 55 км. Детальніше про цю акцію читайте в нашій статті.