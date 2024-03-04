Україна не отримала гроші, які збирали у столиці Польщі Варшаві під час двох конференцій у квітні та травні 2022 року. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 4 березня, під час прес-конференції Кабміну.

За словами Дениса Шмигаля, на першій конференції зібрали понад 10 млрд євро, а на другій – понад 6 млрд євро. Втім, Україна з цих грошей нічого не отримала.

«Україна з них не отримала нічого. Гроші збирала Польща спільно з Єврокомісією для підтримки України. Ми не знаємо долю цих грошей: куди вони пішли і на підтримку чого», – сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо організували конференцію Stand Up for Ukraine. Під час заходу вдалося зібрати понад 10 млрд євро. Частину грошей планували передати на потреби України, зокрема, для українських біженців.

Ще один захід, під час якого збирали гроші для України, відбувся у Варшаві 5 травня 2022 року. Його організував тодішній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з іншими іноземними лідерами. Під час цієї конференції учасники зібрали понад 6 млрд євро. Втім, і з цієї суми Україна не отримала нічого.

«Ми, звісно ж, розуміємо, що ці кошти пішли на підтримку Польщі», – зауважив прем’єр-міністр.

Водночас Денис Шмигаль заявив, що впевнений у тому, що Польща і надалі підтримуватиме Україну у сфері безпеки та оборони.