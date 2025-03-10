Під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, заборону на далекобійні удари та вимагатиме звільнення всіх полонених. Про це в понеділок, 10 березня, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело, знайоме із позицією української команди.

Зі слів співрозмовника журналістів, ці вимоги «реально втілити швидко і проконтролювати». Він відзначив, що на зустрічі 11 лютого Україна також готова підписати угоду про рідкісноземельні копалини.

Державний секретар США Марко Рубіо, який буде присутній на зустрічі у Саудівській Аравії, заявив, що відновлення військової допомоги Україні залежатиме від результатів цієї зустрічі та того, «наскільки вони [перемовини] відповідатимуть інтересам Америки».

Він також висловив свою підтримку української пропозиції щодо повітряного та морського перемир’я.

«Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, на яку треба піти, щоб покласти край конфлікту», – сказав Марко Рубіо.

Нагадаємо, 8 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що українську делегацію, яка проведе переговори зі США у Саудівській Аравії, очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Окрім нього, українську команду представлятимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

До американської делегації, що братиме участь у переговорах, увійдуть державний секретар США Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами.

Зауважимо, український президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії 10 березня. Він зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, зустріч з яким мала відбутись ще 19 лютого, але була перенесена на прохання Зеленського через зустріч там російської та американської делегацій 18 лютого.