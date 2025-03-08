Президент наголосив, що з боку України на переговорах буде чітка налаштованість на конструктив

У склад делегації для переговорів зі США у Саудівській Аравії увійдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ще три посадовці. Про це у суботу, 8 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У вівторок, 11 березня українська делегація проведе переговори зі США у Саудівській Аравії

«Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою», – розповів Зеленський.

На переговорах українську команду буде представляти:

голова Офісу президента Андрій Єрмак,

голова МЗС Андрій Сибіга,

міністр оборони Рустем Умєров,

заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Президент наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення.

«Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно», – додав він.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася двостороння зустріч російської та американської делегації, яка тривала понад чотири години. Делегати домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні – втім Україну як законну сторону подібних перемовин не запросили.

28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті відбулася суперечка між президентом США Дональдом Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським. Планувалося, що того дня Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини, однак американський президент звинуватив Зеленського у неповазі. Після чого президент України достроково покинув Білий дім.

3 березня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити передачу військової допомоги Україні.

Вже 6 березня Зеленський повідомив, що українська та американська команди відновили співпрацю.