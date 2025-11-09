Колишній глава КСУ Олександр Тупицький підозрюється у низці злочинів

У неділю, 9 листопада, президент Володимир Зеленський підписав два нові укази про застосування санкцій щодо низки російських високопосадовців та видавництв країни-агресорки. Окрім цього, обмеження застосували щодо колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Як повідомляє сайт Офісу президента, указом №834/2025 санкції введено проти восьми осіб, причетних до злочинів проти України та її громадян, привласнення аграрних активів і об’єктів культурної спадщини, а також до інформаційних операцій та впровадження освітніх стандартів РФ з антиукраїнськими наративами на окупованих територіях.

До санкційного списку потрапили:

керівник Російського фонду прямих інвестицій і спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв ,

, колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький ,

, начальник П’ятої служби ФСБ Олексій Комков ,

, співробітник Головного управління Генштабу РФ (колишнього ГРУ) Олександр Зорін , який раніше брав участь у переговорах з Україною в Стамбулі,

, який раніше брав участь у переговорах з Україною в Стамбулі, перший заступник міністра просвітництва Росії Олександр Бугаєв.

В указі №835/2025 фігурують п’ять російських видавництв, які займаються виправданням агресії проти України, поширюють російську пропаганду у світі, а також насаджують антиукраїнські настрої на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Працюватимемо над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу», – заявив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У чому підозрюють Олександра Тупицького

Голова КСУ Олександр Тупицький (2019-2022) підозрюється у низці злочинів, зокрема недекларуванні майна, наданні неправдивих свідчень та спробі підкупу свідка у справі з незаконним захопленням майна Зуївського енергомеханічного заводу, а також в незаконному перетині кордону.

Журналісти «Схем» встановили, що у 2018 році Тупицький придбав земельну ділянку в окупованому Криму, оформивши її за російським законодавством, але не задекларував.

У 2021 році президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади та скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення його суддею Конституційного суду.

У березні 2022 року Олександр Тупицький виїхав з України в Австрію як біженець. Суд Відня відмовив Україні в екстрадиції екссудді.

У грудні 2024 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував Тупицького за підозрою в незаконному перетині кордону. За версією слідства, до схеми, яка дозволила Тупицькому втекти, причетні співробітник Держприкордонної служби та заступник начальника одного з районних відділів поліції Закарпаття.