Сили оборони України мають необхідні засоби, щоб російські судна повторили долю крейсера «Москва»

Починаючи з п'ятниці, 21 липня, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських морських портів та українських морських портів на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Про це повідомила прес-служба Міноборони України у четвер, 20 липня.

Як повідомили у відомстві, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

«Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять харчі з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки... Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво», – йдеться в заяві.

Як зазначається, доля крейсера «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

В Міноборони попередили, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна країни-окупанта, що перебуватимуть в акваторії Чорного моря, вважатимуться Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

«Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками», – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, що раніше російське міноборони заявило, що розглядатиме судна, що йдуть в українські порти, як військові цілі. Відповідно, зазначили в Міноборони РФ, країни, чиї прапори мають такі судна, вважатимуться залученими до конфлікту на стороні Києва.