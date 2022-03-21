Яхта Романа Абрамовича пришвартувалася у Бодрумі

Українська дитячо-юнацька команда яхтсменів намагалася перешкодити пришвартуванню яхти Романа Абрамовича у Туреччині. Проте їх затримала поліція. Тепер яхта Абрамовича знаходиться у Бодрумі. Про це близько 17:00 понеділка, 21 березня, повідомив на своїй сторінці у Facebook тренер команди В'ячеслав Мадоніч.

Дитячо-юнацька команда яхтсменів «Вітрильна команда України» дізналась, що одна з яхт олігарха прибуває у Бодрум. Діти зі своїм тренером стали між судном і причалом, спробувавши не дати яхті пришвартуватись у порту.

«Щойно українські діти намагались зупинити пришвартування яхти Абрамовича у турецькому Бодрумі. Маленьким героям вдалось 15 хвилин тримати блокаду, однак прибула турецька поліція. Дітей забрали до відділку, переписали паспортні дані і відпустили», – повідомили в Telegram-каналі Ukraine Now з посиланням на тренера команди В'ячеслава Мадоніча.

Мадоніч вважає, що через можливі санкції Абрамович намагається заховати свої яхти у Туреччині.

Фото В'ячеслава Мадоніча та Ірини Деміроглу

Також про акцію, яку влаштували українці, у Facebook написала користувачка Ірина Деміроглу (Irina Demiroglu). Вона опублікувала фото, на якому видно велику яхту, дорогу якої заблокував маленький човен із людьми з синьо-жовтим прапором.

«До нас у Бодрум прибула супер-яхта Романа Абрамовича. Тут її зустріли наші українці з прапорами, гаслами «Ні війні!» та вимогами негайно зупинити війну», – написала жінка.

13 березня стало відомо, що російський олігарх Раман Абрамовіч врятував свою 139-метрову яхту Solaris від арешту, перегнавши її з Іспанії до Чорногорії, яка не входить до ЄС.

Нагадаємо, раніше Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти семи російських олігархів, зокрема проти наближених до президента РФ Володимира Путіна – Романа Абрамовича та Олега Дерипаски. Також санкції проти російських олігархів запровадили США, Австралія та ЄС.

Через санкції проти Росії ЄС у країнах Європи почали масово арештовувати майно російських олігархів. Зокрема, Німеччина вилучила яхту російського олігарха Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, а Іспанія арештувала 85-метрову яхту соратника Путіна Сергія Чемезова. А в порту іспанського острова Майорка український моряк Тарас Остапчук затопив розкішну приватну яхту віце-президента російського збройного концерну «Ростех» Олександра Міхєєва.

Відео зі сторінки В'ячеслава Мадоніча