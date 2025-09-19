Умєров відзначив, що після зустрічі Путіна з Трампом атаки на Україну посилилися

Секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю для CNN розповів, що Російська Федерація планує розширити свої атаки до кінця цього року до тисячі на день. Тому Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів.

Умєров відзначив, що після зустрічі російського диктатора Владіміра Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися. Росія продовжує використовувати під час обстрілів крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

При цьому секретар РНБО наголосив, що Росія намагається збільшити кількість атак до 1000 на день і, на його думку, ворогу це вдасться зробити до кінця 2025 року.

«Нам звісно потрібно більше ППО, нам потрібно фінансування дронів-перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак – до 1000 на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну», – підкреслив Умєров.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни планують провести в Україні ще дві наступальні місії, однак попередні три операції ворога провалилися.