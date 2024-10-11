У ніч на 11 жовтня російська армія атакувала Україну балістичною та авіаційною ракетами, а також ударними дронами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на п’ятницю росіяни атакували Україну з тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою Іскандер-М, авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 66 дронами з Курська.

Сили ППО збили 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

Робота ППО вночі 11 жовтня

Ще 31 безпілотник росіян локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок протидії РЕБ. Повітряні сили також повідомили, що два безпілотники повернули у напрямку Росії.

Нагадаємо, що в ніч на 11 жовтня російські війська атакували балістичними ракетами Одеську область. Внаслідок обстрілу четверо людей загинули, серед них 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від травм померла у лікарні.

Також під час повітряної тривоги у п’ятницю росіяни атакували дронами Хмельницьку область.