Україна не повністю дотримується мінімальних вимог щодо викорінення торгівлі людьми, проте докладає значних зусиль для цього

Український уряд не повністю виконує мінімальні стандарти для боротьби та викорінення торгівлі людьми. Про це йдеться у звіті Державного департаменту США, в якому недотримання стандартів пов’язується з корупцією у правоохоронній та судовій ланках.

У звіті Держдепу йдеться, що українська влада докладає значних зусиль для викорінення торгівлі людьми – зокрема, уряд виявив більше постраждалих від торгівлі людьми, а також продовжив інформаційні кампанії з підвищення обізнаності про цей злочин спільно з міжнародними організаціями. Водночас, за даними Держдепу, процесу перешкоджає корупція – особливо у поліції та судовій гілці.

«Попри те, що уряд продовжував повідомляти про розслідування і притягнення до відповідальності посадових осіб, підозрюваних у причетності до торгівлі людьми, сьомий рік поспіль уряд не засудив жодного співучасника, що ще більше посилює безкарність за злочини, пов’язані з торгівлею людьми», – повідомили у звіті Держдепу.

Зазначається, що корумповані судді могли виносити м’якші вироки, які «не передбачали тюремного ув’язнення для більшості засуджених торговців людьми». Таким чином суди послаблювали стримування влади цього злочину та невідповідно відображало його, що підривало боротьбу з торгівлею людьми в Україні.

Крім того, на стан викорінення торгівлі людьми негативно вплинула повномасштабна війна Росії проти України, яка зменшила спроможність влади належно надавати послуги жертвам цього злочину, оскільки більшість ресурсів було кинуто на гуманітарну допомогу цивільним.

Крім того, ситуацію різко погіршила відсутність доступу до людей на окупованих територіях та поблизу лінії фронту.

«До повномасштабного вторгнення Росії в Україну можливості працевлаштування були обмежені в районах східної України, окупованих очолюваними Росією військами; Російські ставленики встановили обмеження на міжнародну гуманітарну допомогу, спрямовану на задоволення потреб цивільного населення. ВПО, особи, які проживають на окупованій Росією території, та жителі Криму стикаються зі значними перешкодами в отриманні або продовженні ідентифікаційних документів, що підвищує їхню вразливість до експлуатації», – повідомили у пресслужбі департаменту.

Нагадаємо, у січні правоохоронці затримали організаторів торгівлі людьми, які тримали в трудовому рабстві 50 людей. Постраждалі – переважно внутрішньо переміщені особи, які шукали роботу.