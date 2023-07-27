Картину написав російський художник Олександр Дейнека

Зі стели в чернівецькому аеропорту демонтують надпис російською мовою «Перший руський літун». Надпис зроблений до картини російського художника Олександра Дейнека. За демонтаж в рамках декомунізації проголосували депутати Чернівецької міськради на черговій сесії.

На стіні залу аеропорту «Чернівці» з моменту відкриття летовища розміщений напис російською мовою «Перший руський літун». Жителі міста неодноразово зверталися до адміністрації аеропорту про демонтаж стели, однак цього не було зроблено до сьогоднішнього часу.

Запропонувала рішення про зняття надпису депутатка Чернівецької міської ради Галина Абрам'юк. «Як депутат ініціювала протокольне рішення щодо демонтажу цього "лєтуна" з приміщення Чернівецького аеропорту. Міський голова і депутатський корпус підтримали. Дякую!», – написала Галина Абрам'юк.

Депутати підтримали рішення

До адміністрації аеропорту неодноразово зверталися мешканці та гості міста з проханням демонтувати пам'ятку. Проте там відмовлялися, посилаючись на те, що споруда є «унікальною архітектурною пам’яткою XX ст.», а напис на споруді «здійснений не російською, а церковнослов'янською мовою».

«Дана споруда несе певну історичну цінність та відноситься до музею Міжнародного аеропорту "Чернівці" імені Леоніда Каденюка», – повідомлялося у дописі на сторінці аеропорту ще у 2021 році.

«Перший руський літун» – це картина російського художника Олександра Дейнека, яку він написав на основі легенди про росіянина Ікара, який стрибнув з дзвіниці на очах в Івана Грозного.