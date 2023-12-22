Українець у серпні 2014 року добровільно вступив до лав армії «ДНР» та виконував бойові завдання

В Івано-Франківську суд визнав винним мешканця Донеччини, який воював за «ДНР» у Маріупольському та Волноваському районах. За державну зраду та колабораційну діяльність бойовика засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 22 грудня, українець у серпні 2014 року добровільно вступив до лав армії «ДНР» та виконував бойові завдання.

«Спочатку він служив «водієм-механіком». Займався завантаженням боєприпасів, охороняв військові об’єкти та обслуговував військову техніку. З початком повномасштабного вторгнення він самомобілізувався та був зарахований на посаду «стрілка» до так званої «1 роти 3 батальйону 123 стрілкового полку». У складі підрозділу він воював у Маріупольському та Волноваському районах», – інформують у прокуратурі.

Військовослужбовці Збройних Сил України взяли бойовика у полон на околицях Володимирівки Волноваського району у грудні 2022 року.

За державну зраду та колабораційну діяльність він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд позбавив його права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.