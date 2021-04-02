Чорноморський флот РФ почав «контрольну перевірку» сил, дислокованих в Криму і Краснодарському краї. Про це повідомило видання «Крим.Реалії» з посиланням на прес-службу флоту.

Під час перевірки заплановано провести навчання та оцінити бойову підготовку і злагодженість підрозділів флоту, стан озброєння і військової техніки.

«За наказом командувача військами ПВО Олександра Дворнікова в єдиному тактичному задумі заходів контрольної перевірки батальйонні тактичні групи проведуть навчання спільно з екіпажами кораблів і ескадрильями оперативно-тактичної, морської і армійської авіації. Корабельні групи, підрозділи сухопутних військ, авіація і ППО відпрацюють завдання, як в наступі, так і в обороні», – сказано в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. Крім того, останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.