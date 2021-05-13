Російська компанія «Р-Фарм» виготовлятиме на експорт вакцину AstraZeneca. У Росії вакцину не продаватимуть, повідомив гендиректор компанії-виробника Василь Ігнатьєв.

«Йдеться про виробництво кількох сотень тисяч доз на місяць. Найбільший інтерес до вакцини зараз виявляють країни Перської затоки», – розповів Ігнатьєв у коментарі російській агенції РБК.

Як уточнили в прес-службі компанії, вакцина «Р-Кові», вироблена на потужностях «Р-Фарм» за ліцензією Оксфордського університету і AstraZeneca, призначена виключно для експорту. Вона не буде випускатися в цивільний обіг на території Росії і тому не вимагає отримання реєстраційного посвідчення.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Препарат AZD1222, розроблений Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, – векторна вакцина, в якій для доставки генетичної інформації вірусу SARS-CoV-2 в організм людини використовується аденовірус шимпанзе. Вакцинація нею проводиться в два етапи з перервою у кілька тижнів двома однаковими ін’єкціями.

Ефективність вакцини AZD1222 загалом оцінюється в 70%. Вартість однієї дози становить 4-5 доларів. Її випускають на потужностях компанії-виробника, а також у Південній Кореї та Індії.

Через те, що у деяких щеплених цим препаратом виникали тромбози, які у рідкісних випадках призводили до смертей, вакцинацію препаратом AstraZeneca (також відомим як Vaxzevria) призупиняли у низці країн. 12 травня стало відомо, що Норвегія повністю виключила вакцину AstraZeneca з програми вакцинації від коронавірусу.

Європейський союз, який готується подати до суду на AstraZeneca, вирішив не продовжувати контракт з фармацевтичною групою на поставку вакцин проти Covid-19. Європейська комісія звинувачує AstraZeneca в невиконанні своїх зобов'язань щодо постачання вакцин. У першому кварталі англо-шведська група доставила в ЄС лише 30 млн доз замість очікуваних 120 млн. AstraZeneca також скоротила поставки в другому кварталі: 70 млн замість 180 млн.