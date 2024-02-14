Автомобіль, який наїхав на візок, поліцейські знайшли в сусідньому дворі

У Тернополі водій на пішохідному переході наїхав на візок з дворічною дитиною і втік з місця аварії. Медики госпіталізували постраждалу тернополянку в лікарню. Поліцейські за кілька хвилин знайшли автомобіль, який здійснив наїзд, однак водія і досі шукають.

Аварія на вулиці Злуки сталася близько 19:00 13 лютого. На нерегульованому пішохідному переході невідомий автомобіль збив візок у вигляді велосипеда з дворічною дитиною. Водій не зупинився, а втік з місця ДТП. очевидці викликали швидку допомогу та поліцію. Правоохоронці, які виїхали на місце, з’ясували, що батьки разом із дитиною переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли на них раптово наїхав автомобіль.

«Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, встановила марку автомобіля. Це – Hyundai i30. Її оперативники знайшли в дворі одного із будинків. Наразі поліцейські опрацьовують камери відеоспостережень і з’ясовують особу водія-втікача та його місцеперебування», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 14 лютого.

Візок-велосипед, на якому їхала дитина, повністю розтрощений

Правоохоронці внесли факт ДТП до ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Дитину бригада швидкої допомоги доправила до дитячої лікарні. В неї діагностували легкі травми. Поліцейські звертаються до усіх, хто бачив дану автопригоду і може впізнати особу водія, телефонувати на лінію «102». Свідкам анонімність гарантується.