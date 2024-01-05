Водій позашляховика з місця ДТП втік

В Тернополі водій з перевищеною в 12 разів нормою алкоголю в крові збив на переході жінку. Кермувальник позашляховика не зупинився, а втік з місця аварії, яка сталася 31 січня близько 12:00. Непритомна жінка залишилася лежати на пішохідному переході. Поліцейські знайшли водія в дворах будинку, а 5 січня йому оголосили підозру і обрали запобіжний захід.

ДТП сталася на пішохідному переході на вул. Лесі Українки. Водій позашляховика Crerry Tiggo збив жінку, а після цього з місця аварії втік. Потерпіла залишилася на дорозі в безпорадному стані. Очевидці викликали поліцію та швидку. Жінку з переломами, подряпинами та саднами госпіталізували до лікарні.

Аварія ставлася на пішохідному переході на вул. Лесі Українки

«Через годину після автопригоди працівники управління патрульної поліції встановили місцеперебування втікача. 50-річний водій ховався у дворах будинку в центрі міста», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 5 січня.

Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно, однак погодився пройти тест на виявлення алкоголю в крові. Аналізи показали 2,48 проміле алкоголю. Це понад 12 разі перевищує норму, при якій дозволено сідати за кермо згідно з українським законодавством. За свідченням медиків, чоловік кермував автомобілем у стані алкогольного отруєння.

Водія затримали та оголосили підозру згідно із ч. 1 ст. 286-1 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Також вирішується питання про оголошення чоловікові підозри й згідно зі ст. 135 КК України (Залишення людини в небезпеці).