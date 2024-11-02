Ветеранів та людей з інвалідністю залучатимуть до роботи у сфері протимінної діяльності

Міністерство оборони впроваджує політику рівного доступу до роботи у сфері розмінування. В Україні планують реалізувати програму, яка передбачає залучення до протимінної діяльності жінок, ветеранів та людей з інвалідністю. Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Як зауважив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності Олег Шуварський, наразі в Україні створюють спеціалізовані навчальні програми, у межах яких, українці здобуватимуть технічні та нетехнічні навички, необхідні для роботи у сфері розмінування. Він також запевнив, що людям забезпечать комфортне та безпечне працевлаштування.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. Зазначається, що перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, вже отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

«Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій», – йдеться у повідомленні.

Перед тим як отримати роботу українці пройшли відповідний курс підготовки.

Зазначимо, що станом на 5 жовтня 2024 року в Україні внаслідок російської агресії забруднені вибухівкою 128 тис. км² суходолу та 14 тис. км² акваторії. Це впливає на сільське господарство, промисловість та соціально-економічне зростання.

У вересні 2024 року Денис Шмигаль повідомляв, що аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування. На це у державному бюджеті передбачили 3 млрд грн.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що за розрахунками експертів, Україні потрібно близько 10 тис. саперів, щоб розмінувати території протягом п’яти років.