За попередню добу, 15 листопада, в Україні від коронавірусу померли 838 людей. Це найвищий добовий показник смертності від початку пандемії. Попередні пікові показники фіксували 8 листопада – 833 смерті, 5 листопада – 793 смерті, та 25 жовтня – 734 смерті.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше летальних випадків сталося в Донецькій (102), Полтавській (60), Дніпропетровській (56), Черкаській (52) областях. Загалом від початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли вже 77 985 людей. Також 15 листопада коронавірус діагностували у 16 308 людей, вилікувалися – 21 914.

Уже кілька тижнів Україна входить до трійки країн світу з найбільшою добовою смертністю від коронавірусу разом із Росією та США, посідаючи то друге, то третє місце. Зараз в Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакцинованих, а рівень охоплення вакцинацією – найнижчий у Європі.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що повністю вакциновані від коронавірусу українці отримають від держави по тисячі гривень. Додамо, що в Україні дозволили вакцинувати також дітей від 12 років.