Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» долучається до створення у Сухопутних військах ЗСУ школи підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів «Ятаган». На її потреби Фонд оголосив спільний із «ПриватБанком» збір 33 млн грн.

Школа «Ятаган» формується на базі одного з навчальних центрів Збройних сил, вже має затверджену програму підготовки, розроблені в співпраці з фахівцями «Повернись живим» методичні матеріали, професійний інструкторсько-викладацький склад із бойовим досвідом.

Захисники проходитимуть фахове навчання тривалістю від 18 до 42 днів. Здобуватимуть військову спеціальність зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів за наступними напрямами: FPV-камікадзе та зі скидом, розвідувальні та ударні БпЛА коптерного типу, крила-розвідники та крила-камікадзе ближнього радіусу дії.

33 млн грн грн Фонд спрямує на встановлення та облаштування модульних навчальних класів, трас для польотів і відпрацювання сценаріїв бойової роботи, майстерні з ремонту БпЛА, закупівлю тренувальних бортів тощо.

«Інструкторський напрям БПЛА діє у Фонді з 2021 року. Відтоді наші фахівці підготували тисячі аеророзвідників, зокрема й через спеціально розроблені онлайн-курси. Проте для нас важливо — не просто навчати людей, а допомагати створювати відповідні спроможності в самій армії, – говорить Вікторія Дворецька, керівниця інструкторського напряму Фонду «Повернись живим». – Оскільки Школа «Ятаган» є частиною ЗСУ, оператори дронів отримають не тільки навички, а й фах, військово-облікову спеціальність. Відтак зможуть офіційно обіймати в підрозділі відповідну посаду, ефективно застосовувати свої вміння, проходити підвищення кваліфікації тощо».

Перша група курсантів Школи БпЛА «Ятаган» вже проходить навчання. Надалі Школа готуватиме близько сотні фахівців щомісяця, а на кінець року – втричі більше.

«Сухопутні війська – найбільша частина Збройних сил України. Вони потребують розбудови й масштабування спроможностей у підготовці кваліфікованих фахівців, які будуть ефективно застосовувати дрони в зоні бойових дій, – каже керівник Школи БпЛА «Ятаган» майор Сергій Матвійчук. – Ми постійно покращуємо навчальний процес. Від військових отримуємо актуальну інформацію з фронту і оновлюємо програму. З появою нових комплексів будемо розширювати базу – ми до цього готові».

«Повернись живим» і Командування Сухопутних військ ЗС України уклали угоду про партнерство та співпрацю щодо реалізації проєктів за напрямом підготовки фахівців БпЛА. Участь Фонду у створенні Школи «Ятаган» стала першим проєктом у рамках цієї співпраці. Підтримати ініціативу можна за посиланням.