У середу, 20 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про російську агентуру у Європі й на тому світі.

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Після новини про ліквідацію зрадника Іллі Киви під Москвою у багатьох наших громадян були змішані емоції. З одного боку, безжальна і справедлива рука наших спецслужб дістала його навіть на болотах, у лігві ворога. З іншого боку, так хотілося побачити Киву та інших представників п'ятої колони на лаві підсудних, а згодом і в тюрмі.

З Медведчуком до кінця не вийшло, але його вдалося вигідно обміняти. Шуфрич сидить у СІЗО і має всі шанси присісти надовго. Ілля Кива у цій гоп-компанії був особливим персонажем. Зі своєю трешевою харизмою він не загубився б навіть у кіновсесвіті Marvel. Звісно, виступав би там Кива на боці зла. Все, як у житті.

Днями виявилось, що навіть мертвий Кива таки має постати перед судом. І це буде не Страшний Суд зі Святого Писання, а всього лишень Личаківський районний суд міста Львова. Хоча це ще треба з'ясувати, який суд страшніший. Отож засудженого за низку злочинів проти основ національної безпеки та української державності Киву, 27 грудня викликають до Личаківського районного суду Львова.

Повістку опублікував Офіс генпрокурора. Документ датований 13 грудня 2023 року. Як відомо, Іллю Киву знайшли неживим з вогнепальними пораненнями ще 6 грудня у населеному пункті Супонєво під Москвою, Він там мешкав на території готелю з вкрай пафосною назвою «Величъ Country Club». Мабуть, кілер Киви не здогадувався, що в його одіозного зрадника попереду ще важливий візит до суду у Львові.

Повістку Киві виписали люди з неабияким почуттям гумору. Там загадано і поважні причини неприбуття, серед яких також «обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик». За необхідності юристи Киви таки можуть назвати обставини, які справді унеможливлюють прибуття їхнього клієнта на судове засідання. В Офісі генпрокурора пояснили, що виклик Киви до суду є необхідним технічним моментом.

У Польщі засудили шпигунів ФСБ

А от хто уже дочекався свого вироку, то це група російських агентів, яких засудили у Польщі за шпигунство на користь Росії. Загалом Люблінський окружний суд засудив 14 іноземців, які за вказівкою ФСБ створили шпигунську агентурну мережу. Серед них – два білоруси, росіянин і одинадцятеро українців. Переважно це молоді люди. Троє засуджених не старші 18 років, ще двом по 19.

Географія їхнього походження дуже різна: Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв, Мелітополь, Чернігів, Полтава, Вінниця, Дубно і Долина. Від початку цього року вони шпигували та готували диверсії на залізниці у прикордонних регіонах Польщі, а також Ґданську та Варшаві. Увага ворожих агентів була прикута до західної військової техніки, що їхала в Україну. Польська прокуратура довела, що ця група працювала на користь 5-ї служби ФСБ РФ, яка відповідає за зовнішню розвідку. Шпигунів засудили на терміни від одного року до шести років позбавлення волі.

За вказівкою ФСБ, завербовані агенти спостерігали за польськими аеропортами, залізничними вокзалами, морськими портами й прикордонними пунктами пропуску. Для того вони встановлювали відеореєстратори у визначених місцях. Готувалися також до диверсій. За спущений під укіс поїзд «гебісти» обіцяли 10 тис. доларів, однак виконати таке завдання ніхто зі шпигунів не спромігся.

Ще один напрям діяльності цієї агентурної групи полягав у малюванні графіті, друкуванні та розповсюдженні листівок з антинатівськими та антиукраїнськими гаслами. Метою було дестабілізувати ситуацію в Польщі та викликати вороже ставлення поляків до українців. Наразі такі завдання дуже старанно виконують польські політики-популісти з партії «Конфедерація» і блокувальники кордону з Україною. Отож свідомих і несвідомих агентів Кремля у Польщі і Європі загалом досі не бракує.