Від початку роботи ВРУ 120 народних депутатів отримали понад 3 млн грн компенсації за житло

Від початку роботи Верховної Ради України IX скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн. Про це інформує рух ЧЕСНО з посиланням на портал відкритих даних ВРУ.

«Хоча на Порталі відкритих даних зазначено, що це сума за жовтень, на сайті транзакцій грошових коштів є детальніша інформація про виплати, зокрема про те, якого періоду вони стосуються. Деякі депутати одержували відшкодування за два місяці, решта – за один», - йдеться в матеріалі.

Зокрема, 18 нардепів отримали по 41600 грн, що, найпевніше, свідчить про надання компенсації на житло за два місяці (20800 грн за кожен).

У ГО повідомляють, що нардеп від «Слуги народу» Олександр Кабанов у декларації за 2018 рік як кандидата у депутати ВРУ задекларував проживання у квартирі в Києві площею 75 кв.м 2015 року.

Власником квартири зазначено Бориса Нахмановича Шефіра, брата сценариста «Кварталу-95» та помічника Володимира Зеленського.

Також на кінець 2018 року у власності Кабанова був недобуд – квартира в Гостомелі (входить до 30-кілометрової зони). У коментарі ГО нардеп повідомив, що його помешкання ще будується, а у квартирі Шефіра він більше не проживає. Компенсацію використовує для оренди житла в Києві.

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук за даними декларації за 2018 рік як заступника директора держорганізації «Національний офіс інтелектуальної власності» проживав у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року, що належить Тетяні Ситарук. Дружина Стефанчука мала до одруження прізвище Ситарук, про що свідчать дані із соцмереж. За інформацією низки ЗМІ, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого заступника спікера парламенту. В коментарі руху Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі. На запитання про те, чи платить Стефанчук за оренду помешкання матері дружини, він відповів, що платить «орендодавцю за договором – власнику квартири».

На момент обрання нардепом у Києві мешкав позафракційний нардеп-кнопкодав Олександр Ковальов. Декларацію як кандидата на посаду він не подавав. У кулуарах Верховної Ради Ковальов відмовився коментувати своє помешкання.

Раніше НАЗК рекомендувало подавати декларації новообраним нардепам з квітня 2020 року. У «Чесно» аналізували декларацій тих депутатів, які зазначили, що на момент обрання до ВРУ мешкали в Києві.

Зазначимо, що депутати ВРУ отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Рух ЧЕСНО досліджував компенсування оренди житла депутатам Верховної Ради 8-го скликання. За даними нашої аналітики, НАБУ розслідує відшкодування нардепам вартості проживання у столиці.