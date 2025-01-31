Ігор Височанський був на посаді виконувача обов'язків голови 17 травня 2023 року

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов'язання колишньому технічному директору «Івано-Франківськгазу» Ігорю Височанському, якого підозрюють у службовій недбалості. В ухвалі суду йдеться, що підозрюваного на один день, 17 травня 2023 року, призначили виконувачем обов'язків керівника компанії. За цей день Височанський виписав премій топменеджменту «Івано-Франківськгазу» на майже 11,2 млн грн. Зазначимо, що посадовець виписав премії напередодні націоналізації облгазу у серпні 2023 року. До того облгаз був підконтрольний підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Поліція Івано-Франківської області повідомляла, що у травні 2023 року наглядова рада компанії не проголосувала за виплату премій. Попри це виконувач обов'язків керівника підписав наказ про преміювання себе та менеджменту. У поліції наголосили, що водночас компанія мала майже 400 тис. грн непогашеного боргу за транспортування природного газу. Зазначимо, що найбільшу суму премії розміром майже 5 млн грн отримав голова правління «Івано-Франківськгазу» Віталій Шульга. Ще п'ятеро членів правління отримали по більш як 1 млн грн надбавки.

Підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ) Ігор Височанський отримав 16 січня 2025 року. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або штраф.

У суді захисник Височанського наголошував, що підозрюваний перебував на посаді виконувача обов'язків голови лише один день. Адвокат переконував, що його підзахисний виписав премії, оскільки таким було рішення наглядової ради, яке обов'язкове до виконання: «за» додаткові виплати проголосували двоє членів, а один утримався. Адвокат розповів, що його клієнт не переховується від слідства, має на утриманні дружину з інвалідністю, тому просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, що газорозподільні компанії (або ж облгази), які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, впродовж 2023 року інтегрували в управління державної компанії «Нафтогаз». До повномасштабного вторгнення облгази Фірташа мали монополію на українському газовому ринку. У травні 2022 року Печерський суд Києва наклав арешт і передав в управління АРМА арештовані корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільчих систем. Після цього уряд передав облгази в управління «Нафтогазу». У травні 2023 року Дмитро Фірташ отримав підозру у справі про завдання збитків держбюджету на 18 млрд грн.

Також у травні 2023 року голова правління «Івано-Франківськгазу» Віталій Шульга отримав підозру у розкраданні природного газу. СБУ та БЕБ повідомляли, що він причетний до корупційних схем підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Наразі Шульга оскаржує своє звільнення з АТ «Івано-Франківськгаз» й просить компенсувати йому 13,6 млн грн за невикористані відпустки.