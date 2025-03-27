Інструктори бригади «Хартія» провели у Карпатах вишкіл для львівських школярів
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 березня
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У четвер, 27 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перебудова туристичної бази «Карпати». Попри активні роботи, відповідальні за комунальне майно Львівщини посадовці цього не коментують.
- Просять підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. До мерії Львова звернулась обласна організація автомобільних перевізників.
- Найкраща двірничка Львова у 2025 році. Як проходить робочий день Іванни Кучми.
- Вишкіл замість канікул. Для львівських школярів провели вишкіл у Карпатах з інструкторами бригади «Хартія».
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