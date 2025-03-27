У четвер, 27 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Перебудова туристичної бази «Карпати». Попри активні роботи, відповідальні за комунальне майно Львівщини посадовці цього не коментують. Просять підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. До мерії Львова звернулась обласна організація автомобільних перевізників. Найкраща двірничка Львова у 2025 році. Як проходить робочий день Іванни Кучми. Вишкіл замість канікул. Для львівських школярів провели вишкіл у Карпатах з інструкторами бригади «Хартія».

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