Ракетні обстріли по Одещині та Миколаєву, ЗСУ вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку і вони намагаються повернути місто, а російські війська в Харківській області стягують свої резерви для наступу в напрямку Ізюма і Слов'янська.

ZAXID.NET підсумовує сто перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ситуація на сході залишається важкою. ЗСУ вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, намагаються повернути місто. На Донеччині через російські обстріли масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині, а також обстріляв Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

Російський літак також обстріляв ракетами прикордоння Сумської області. За даними Генштабу, російські війська в Харківській області стягують свої резерви для наступу в напрямку Ізюма і Слов'янська.

У зруйнованому росіянами Маріуполі окупанти почали зносити зруйновані будинки, не розбираючи завалів та не вилучаючи тіла загиблих.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 050 військових. Також було знищено:

танків – 1 376 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 379 (+13);

артилерійських систем – 680 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 95 (+0);

літаків – 210 (+0);

гелікоптерів – 175 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 337 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 540 (+5);

спеціальна техніка – 52 (+1);

крилаті ракети – 122 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські окупанти 4 червня обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинули щонайменше три людини. Ще троє людей підірвались на російській міні на пляжі Херсонщини.