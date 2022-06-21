На півдні України ЗСУ знищили станцію зв'язку і три склади боєприпасів, а також нанесли удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний. Кількість вбитих росіян, що вторглись в Україну, уже перевищує 34 тис.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області, активізували обстріли Харкова – було зафіксовано близько 9 «прильотів», є постраждалі.

Вранці стались вибухи у Миколаєві, також вибухи були чутно у Херсоні. Щодо півдня країни, то наші ЗСУ знищили станцію зв'язку і три склади боєприпасів. Українські військові також нанесли удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний, унаслідок чого росіяни зазнали значних втрат.

Активні бойові дії зараз тривають по всій лінії фронту, зокрема на сході та півдні. На Луганщині поблизу Лисичанська росіяни захопили селами Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Водночас ЗСУ відбили штурм у напрямку Високого.

За даними Міноборони, на кордоні з Україною зараз зосереджені до семи білоруських батальйонів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 100 військових. Також було знищено:

танків – 1 496 (+19);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 606 (+18);

артилерійських систем – 752 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 239 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 98 (+0);

літаків – 216 (+0);

гелікоптерів – 181 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 537 (+10);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 611 (+10);

спеціальна техніка – 59 (+4);

крилаті ракети – 137 (+7).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Миколаєві внаслідок обстрілів росіян загинув цивільний. Внаслідок нових обстрілів росіянами Харківщини загинули 15 людей