Підсумки 121 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Четвертий місяць повномасштабної війни. Українці не лише втримали потужний удар росіян, а й дають відсіч і щодня показують всьому світу приклад мужності та боротьби за свою країну.
ZAXID.NET підсумовує сто двадцять перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
З ночі російські військові обстрілювали Чернігівщину, Дніпропетровщину, Запорізьку, Харківську області. Неспокійно також на півдні – Миколаївщині та Херсонщині, українські військові змусили ворога відійти з оборонних позицій на Херсонщині.
Щодо ситуації на сході, то вона залишається стабільно важкою. Захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали наказ відходити на нові більш укріплені позиції. ЗСУ відбили штурм на Слов’янському та Сєвєродонецькому напрямках, а також біля Мар’їнки. Проте росіяни захопили Гірську громаду і Миколаївку на Луганщині. Окупанти наближаються до виходу на адмінмежу Луганської області.
Українська розвідка розкрила спосіб прямого втягнення Білорусі у війну. Російська влада планує підрив житлових будинків у білоруському місті Мозир, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 24 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 530 військових. Також було знищено:
- танків – 1 507 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 637 (+5);
- артилерійських систем – 759 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 241 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 99 (+0);
- літаків – 216 (+0);
- гелікоптерів – 183 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 553 (+5);
- катерів/кораблів – 14 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 622 (+2);
- спеціальна техніка – 60 (+0);
- крилаті ракети – 137 (+0).