Четвертий місяць повномасштабної війни. Українці не лише втримали потужний удар росіян, а й дають відсіч і щодня показують всьому світу приклад мужності та боротьби за свою країну.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі російські військові обстрілювали Чернігівщину, Дніпропетровщину, Запорізьку, Харківську області. Неспокійно також на півдні – Миколаївщині та Херсонщині, українські військові змусили ворога відійти з оборонних позицій на Херсонщині.

Щодо ситуації на сході, то вона залишається стабільно важкою. Захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали наказ відходити на нові більш укріплені позиції. ЗСУ відбили штурм на Слов’янському та Сєвєродонецькому напрямках, а також біля Мар’їнки. Проте росіяни захопили Гірську громаду і Миколаївку на Луганщині. Окупанти наближаються до виходу на адмінмежу Луганської області.

Українська розвідка розкрила спосіб прямого втягнення Білорусі у війну. Російська влада планує підрив житлових будинків у білоруському місті Мозир, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 530 військових. Також було знищено: