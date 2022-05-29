ЗСУ відкинули росіян від траси Лисичанськ-Бахмут і знищили ще одного російського командира. Проте обстріли українських міст не припиняються, росіяни обстріляли Миколаїв, Харків, під прицілом також Сумщина та Чернігівщина, на сході йдуть важкі бої.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, пошкоджено три багатоповерхівки, відомо про щонайменше одного загиблого. Під обстрілами була також одна з частин Харкова.

Війська РФ в неділю також 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Росіяни не припиняють наступальних дій на сході, намагаючись встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

У напрямку Попасної ЗСУ відкинули ворога на два кілометри і траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється.

Втрати російських окупантів

Українські військові знищили ще одного російського командира, капітана Алєксандра Вигуляра. ЗСУ також знищили бронеавтомобіль «Тайфун» з росіянами на Херсонщині.

Станом на ранок 29 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 150 військових. Також було знищено:

танків – 1 338 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 270 (+12);

артилерійських систем – 631 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 203 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 207 (+0);

гелікоптерів – 174 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 240 (+14);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);

спеціальна техніка – 48 (+0);

крилаті ракети – 116 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула та двоє поранені унаслідок обстрілу Миколаєва. Щонайменше троє людей загинули через обстріли на Донеччині.