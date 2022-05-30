На сході йдуть важкі бої з росіянами, через ворожий обстріл евакуаційного авто на Луганщині вбили французького журналіста – евакуацію з області зупинили. Біля Маріуполя створили ще 25 братських могил, а унаслідок обстрілу Миколаєва пошкодили більше 20 приватних будинків.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто шостий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі 30 травня росіяни обстрілювали південь і схід України, під прицілом була Миколаївщина, Дніпропетровщина, були ракетні удари по Одеській області, авіаудар по Сумщині, а також поодинокі обстріли Харкова.

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами в одному з районів міста пошкоджено 21 приватний будинок. Росіяни обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами – загостреними металевими снарядами.

Є й хороші новини. За даними Генштабу, бійці ЗСУ вибили росіян з Миколаївки на Херсонщині.

На Луганщині йдуть важкі бої, голова Луганської ОВА вранці повідомляв, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях. На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційне авто та вбили французького журналіста. Через це офіційно припинили евакуацію з Луганської області.

За останній місяць росіяни створили 25 братських могил біля Маріуполя. Кількість вбитих російськими військовими маріупольців перевищила вже 20 тисяч.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 350 військових. Також було знищено:

танків – 1 349 (+11);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 282 (+12);

артилерійських систем – 643 (+12);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 205 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 207 (+0);

гелікоптерів – 174 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 258 (+18);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 507 (+3);

спеціальна техніка – 48 (+0);

крилаті ракети – 118 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни обстріляли евакуаційне авто та вбили французького журналіста на Луганщині. За останній місяць росіяни створили 25 братських могил біля Маріуполя. Кількість вбитих російськими військовими маріупольців перевищила вже 20 тисяч.