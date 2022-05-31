На Харківщині російські окупанти вбили 12-річну дитину, у Сєвєродонецьку влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі, а також готуються поновити наступ в напрямках Ізюма та Слов’янська.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі під прицілом була Сумська область, росіяни також обстріляли Миколаїв, Очаків та Харків. Дніпропетровська область, Донецька та Луганська області також тримають оборону.

Загарбники вночі били по Слов'янську з ракетного комплексу «Іскандер», у результаті якого є загиблі та поранені.

У Сєвєродонецьку на Луганщині армія Росії контролює значну частину міста, бої точаться в центральній його частині. Російські окупанти у Сєвєродонецьку також влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

За даними Генштабу, російські окупанти готуються поновити наступ в напрямках Ізюма в Харківській області та Слов’янська, Сіверська і Райгородка в Донецькій області.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 500 військових. Також було знищено:

танків – 1 358 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 302 (+20);

артилерійських систем – 649 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 208 (+1);

гелікоптерів – 174 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 275 (+11);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 515 (+8);

спеціальна техніка – 48 (+0);

крилаті ракети – 120 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула 12-річна дитина та жінка. Загарбники вночі били по Слов'янську ракетами, є загиблі та поранені.