В Генштабі назвали основні пріоритети РФ, українські захисники мужньо борються за Сєвєродонецьк, а на кордонах з Чернігівською та Сумською областями продовжують фіксувати ворожу техніку.

ZAXID.NET підсумовує дев’яносто дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі Росія завдала ракетного удару по Сумщині, а також вдарила з артилерії по двох громадах Дніпропетровщини. Внаслідок потрапляння снаряда в Харкові загорілася бібліотека в загальноосвітній школі, загинула жінка.

Українські війська утримують під контролем промзону Сєвєродонецька у Луганській області, росіяни завдали удару касетними снарядами по околицях Слов'янська. На кордонах з Чернігівською та Сумською областями продовжують фіксувати ворожу техніку. Але цих сил нині точно недостатньо для повторного вторгнення з території Росії.

В Генштабі назвали основні пріоритети РФ: позбавлення України виходу до морів та зрив постачання техніки зі Заходу.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 30 850 військових. Також було знищено:

танків – 1 363 (+2);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 354 (+11);

артилерійських систем – 661 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 207 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 95 (+1);

літаків – 210 (+2);

гелікоптерів – 175 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 325 (+35);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 521 (+2);

спеціальна техніка – 51 (+2);

крилаті ракети – 120 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок потрапляння снаряда в Харкові загорілася бібліотека в загальноосвітній школі, загинула жінка. Військовий РФ розстріляв беззбройне подружжя на Херсонщині у їхньому дворі.