У зв’язку зі скасуванням статусу «обмежено придатний», всіх військовозобов’язаних розділять на чотири категорії за станом здоров’я. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоровʼя Міністерства оборони Оксана Сухорукова в інтервʼю «Дзеркалу тижня».

Нагадаємо, що 4 травня 2024 року після набуття чинності закону України №10449 статус «обмежено придатний» буде скасований, а всі громадяни, які раніше отримали цей статус будуть змушені повторно пройти військово-лікарську комісію. Пройти ВЛК треба упродовж наступних 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Відтак після скасування статусу «обмежено придатний» всіх військовозобов’язаних ділитимуть на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

«Ми прописуємо умови наказу №402 детальніше. Захворювання, привʼязані до МКХ-10 й описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є тяжким, середнім і легким за цією групою захворювань», – сказала Сухорукова.

За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій. «Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець, – придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунка, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції», – зазначила директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони.

Детальніше про нововведення мобілізації, правила призову, відстрочки та штрафи читайте у матеріалі ZAXID.NET «Що передбачає новий закон про мобілізацію».