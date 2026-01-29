Владімір Путін (праворуч) дає інтерв'ю Павлу Зарубіну (ліворуч)

Рада Європейського Союзу у четвер, 29 січня, ухвалила рішення про розширення санкцій проти Росії, додавши до списку шістьох відомих російських пропагандистів. Причиною стали їхня участь у поширенні дезінформації та публічна підтримка агресивної війни проти України.

Відомо, що санкції передбачають заборону на в’їзд до країн Євросоюзу, а також замороження активів у разі їх виявлення в європейській фінансовій системі.

До списку потрапили телеведучі та публічні особи російських державних медіа Дмітрій Губернієв, Єкатєріна Андреєва, Марія Сіттель і Павєл Зарубін, а також актор і співак Раман Чумаков та артист балету Сєргєй Полунін.

У документі зазначається, що Губернієв використовував свою популярність для виправдання агресії проти України, підтримував анексію Криму та був ведучим масових пропагандистських заходів на підтримку війни. Його діяльність тісно пов’язана з кремлівськими медіаресурсами та офіційними структурами Росії.

Ведучу програми «Время» Андреєву Євросоюз звинувачує у системному поширенні дезінформації, публічному прославлянні режиму Владіміра Путіна та підтримці російських збройних сил.

Сіттель включили до списку через участь у пропагандистських мітингах, співпрацю з освітніми структурами російської пропаганди та регулярне виправдання війни проти України.

Зарубіну ЄС називає одним із ключових кремлівських пропагандистів, який має прямий доступ до Путіна та використовує телешоу «Москва. Кремль. Путін» для популяризації війни та антиукраїнських наративів.

Чумаков після початку повномасштабного вторгнення активно підтримує російську армію, публічно збирає гроші для військових та поширює ідеологію так званої «єдиної нації» Росії, України та Білорусі.

Полунін, артист балету українського походження, також потрапив під санкції за фінансову підтримку російських збройних сил та участь у кремлівських телешоу.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти родичів Путіна та кремлівських бізнесменів.