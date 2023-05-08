Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які перевозять нафту з РФ в обхід санкцій. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Європейська комісія пояснює необхідність нових обмежень «різким збільшенням обманних практик і пов'язаних із ними екологічних ризиків із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС».

Санкції передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевалки російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Загалом новий пакет санкцій буде присвячений їх дотриманню , їх ефективності і тому, як уникнути обходу санкцій. За даними Reuters, Єврокомісія запропонувала внести до списку санкцій кілька китайських компаній і обмежити експорт до країн, які, як вважається, причетні до обходу санкцій. Декілька джерел також повідомили, що до списку пропонується включити компанії в Туреччині, ОАЕ, а також країнах Центральної Азії та Кавказу, де сильно зріс імпорт товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу щодо Росії.

До слова, раніше повідомлялось, що у світі формується «тіньовий флот» із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.