Найбільший морський порт Румунії на Чорному морі – Констанца

Європейська комісія схвалила виділення 126 млн євро Румунії для підтримки інвестицій у порти, що зіткнулися зі збільшенням торгових потоків після російського вторгнення в Україну. Про це з посиланням на відповідне рішення Єврокомісії від 11 січня повідомляє «Європейська правда».

Як повідомляється, раніше влада Румунії повідомила Єврокомісію про наміри підтримати компанії, що працюють у певних румунських портах. Такий крок передбачав інвестуванням у додаткові потужності для обробки чи зберігання товарів. Загальна вартість інвестицій сягнула 126 млн євро до кінця 2024 року.

Допомога надаватиметься у формі грантів до 10 млн євро для підтримки логістичних компаній, які працюють у портах Румунії. Мова йде про порти, розташовані на східному кордоні ЄС: (Констанца, Галац, Джурджу); канал Дунай – Чорне море (Пуарта Альба, Мідія та Наводарі); Сулінський канал або в портах-супутниках Констанці (Мідія та Мангалія).

Зауважимо, що Румунія стала однією з ключових країн для транзиту української продукції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади морських шляхів. Щобільше, після запроваджених ембарго на імпорт сільгосппродукції з України кількома країнами Східної Європи та блокади пунктів пропуску на кордоні України з боку Польщі, її роль зросла ще більше.