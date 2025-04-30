Велика Британія пропонувала сформувати 64-тисячний миротворчий контингент для України

Європі буде складно залучити 25 тис. солдатів для захисту України у разі укладання потенційної майбутньої мирної угоди. Армії країн недоукомплектовані та недофінансовані, ідеться в статті британської газети The Times, передає LIGA.net 30 квітня.

Співрозмовники видання на умовах анонімності розповіли, що глава Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін звернувся до своїх колег із запитом сформувати 64-тисячний миротворчий контингент для введення в Україну.

На початку квітня Радакін повідомив союзникам, що Велика Британія готова відправити до 10 тис. військових. Однак на наступних зустрічах міністри оборони європейських країн заявили, що «немає жодних шансів» на контингент такого розміру, і що навіть формування 25-тисячного європейського контингенту вимагатиме «поштовху для спільних зусиль».

Зазначається, що глави оборонних відомств висловили свої сумніви щодо амбіцій Великої Британії під час зустрічі «коаліції охочих» 10 квітня, а потім продовжили обговорення в Брюсселі у меншому складі. Вони пояснили міністру оборони Великої Британії Джону Гілі, що сили такого розміру потребуватимуть загалом 256 тис. військовослужбовців на місцях протягом двох років, враховуючи ротацію.

Зазначається, що міністерка оборони Литви Довіле Шакаліене назвала це слабкістю з боку Європи.

«Росія має 800 тис. [військовослужбовців]. Дозвольте мені сказати вам, що якщо ми не можемо зібрати навіть 64 тисяч, це не виглядає слабко – це і є слабкість», – процитував її слова анонімний співрозмовник.

Франція, як і Велика Британія, також готова відрядити в Україну від п’яти до 10 тис. солдатів. Естонія і Фінляндія, стверджують джерела, занепокоєні тим, що будь-яке введення «розбавить» їхню власну прикордонну оборону, а Польща, Іспанія та Італія «ясно дали зрозуміти», що не будуть відправляти свої війська.

За словами ще одного джерела, Фінляндія і Німеччина також загалом проти відправки сухопутних військ, але Берлін не повністю виключив такий крок.

Нагадаємо, Велика Британія та Франція очолюють так звану «коаліцію охочих», яка має на меті розгортання іноземних військ в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що упродовж квітня начальники військових штабів України та країн-союзниць матимуть регулярні зустрічі, аби чітко окреслили інфраструктуру захисту України.