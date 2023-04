У суботу, 1 квітня, Росія офіційно стане головою Ради безпеки ООН. Той факт, що це відбувається в умовах російського військового вторгнення в Україну, вже викликав протести українських дипломатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це «поганим жартом».

«Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня – злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується Міжнародним кримінальним судом за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil