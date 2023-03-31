Представник Росії в ООН Василь Небензя

У суботу, 1 квітня, Росія офіційно стане головою Ради безпеки ООН. Той факт, що це відбувається в умовах російського військового вторгнення в Україну, вже викликав протести українських дипломатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це «поганим жартом».

«Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня – злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується Міжнародним кримінальним судом за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Представник України в ООН Сергій Кислиця додав, що це «буде найсумнішим днем в історії ООН, якщо справедливість не переможе».

Майбутнє головування Росії в Радбезі ООН прокоментували і у Білому домі. Там зазначили, що зараз немає реальних міжнародно-правових шляхів, щоб вигнати Росію із Ради безпеки ООН, тому її головування там неминуче.

«На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки, і немає реальних міжнародно-правових шляхів, щоб змінити цю реальність. Реальність така, що члени Ради змінюються щомісяця за абеткою», – заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує Reuters.

При цьому Жан-П'єр закликала Росію поводитися «професійно».

«Ми очікуємо, що Росія продовжить використовувати своє місце в Раді для поширення дезінформації та виправдання своїх дій в Україні», – заявили в Білому домі.

Зауважимо, що на початку квітня в Раді безпеки ООН обговорюватиметься питання депортації українських дітей. Засідання було скликане з ініціативи Росії. Натомість сьогодні, 31 березня, вже з ініціативи України, Рада безпеки обговорюватиме рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена. Востаннє Росія головувала в Раді безпеки у лютому 2022 року, коли почала повномасштабну агресію проти України. І от 1 квітня ці обов’язки знову перейдуть до представника Росії Василя Небензі.

27 березня Небензя повідомив, що очікує у квітні прибуття до штаб-квартири ООН очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який візьме участь в низці засідань Ради безпеки ООН.