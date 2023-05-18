Колін Кал не підтримував надання Україні американських винищувачів F-16

Заступник міністра оборони США Ллойда Остіна з політичних питань Колін Кал піде у відставку після липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Про це оголосив міністр оборони США в заяві від 17 травня.

«Ми вдячні за його непохитну відданість і дослідницький інтелект. Я особисто цінував керівництво і рекомендації Коліна, і мене постійно вражали серйозність його цілей, його відданість національній безпеці Америки та його глибока повага до державної служби», – зазначив Остін.

Як пише Politico, Колін Кал повернеться на посаду штатного професора Стенфордського університету. Коли він обійняв посаду заступника міністра оборони з питань політики у 2021 році, угода зі Стенфордом передбачала дворічну відпустку, яка закінчилася цієї весни. Співрозмовники Politico розповіли, що Кал попросив продовжити відпустку до середини липня, щоб він міг підтримати президента Джо Байдена та міністра Ллойда Остіна напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Politico називає Кала ключовим гравцем у формуванні оборонної політики США з низки питань, зокрема щодо синхронізації безпекової допомоги Україні. Видання зазначає, що Кал був одним із американських високопосадовців, які виступали проти надання винищувачів F-16 Україні, що було предметом суперечок між адміністрацією Байдена і конгресменами від обох партій. Кал стверджував, що відправка F-16 займе роки і коштуватиме мільярди доларів, а також зазначав, що винищувачі не є найбільш нагальною потребою України.

Обов’язки заступника міністра з політичних питань буде виконувати Саша Бейкер, яка зараз є заступницею Кала.