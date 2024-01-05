У п’ятницю, 5 січня, з-під завалів у музеї Романа Шухевича, що у Білогорщі, дістали фортепіано, на якому грав генерал-хорунжий УПА. «Сьогодні з-під завалів нашим музейникам вдалось дістати фортепіано, на якому грав Роман Шухевич. Знищене, вигоріле...Збережемо як свідка акту російської агресії», – йдеться в повідомленні Львівського історичного музею. На опублікованому фото видно корпус знищеного та присипаного землею фортепіано. Нагадаємо, уночі на 1 січня внаслідок російської атаки дронами-камікадзе повністю знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що після перемоги музей відбудують. Оголосити всеукраїнський конкурс на проект відновлення музею Львівська міськрада планує у лютому.

Фото: Львівського історичного музею