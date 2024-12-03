У ЗСУ затверджено алгоритм дій при поверненні військовослужбовця із СЗЧ

Протягом листопада зі СЗЧ повернулися близько 6 тис. військовослужбовців, а за перші 72 години дії нового закону – близько 3 тис. бійців. Про це у вівторок, 3 грудня, розповів заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.

«За перші 72 години дії нового закону до лав ЗСУ повернулося близько 3 тис. військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини», – зазначив Гринчук.

Як зазначають у Генштабі, військові, які самовільно залишили військові частини або дезертирували до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися до місця служби до 1 січня 2025 року та продовжити службу. Командир військової частини протягом 72 годин після повернення військовослужбовця має:

продовжити дію його контракту,

відновити грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.

Соціальні гарантії та пільги також поновлюються з моменту повернення військового, але виплати за період його відсутності не нараховуються.

Гринчук додав, що у ЗСУ затверджено алгоритм дій при поверненні військовослужбовця із СЗЧ. Для цього створили робочі групи у 17 визначених військових частинах.

«Новий закон, над пропозиціями до якого працювала і ВСП, безумовно позитивно впливає на обороноздатність країни», – наголосив полковник.

Загалом від 40% до 60% військових, які самовільно залишили місце служби, повертаються в підрозділи самі. Протягом листопада з СЗЧ повернулися близько 6 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував.

28 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський, а 29 листопада проєкт закону набув чинності.

Документ передбачає, що розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства (ст. 407 та ст. 408 ККУ) щодо військових, які зробили це вперше, а згодом повернулися до своєї військової частини, не є підставою для відмови у продовженні військової служби. Так військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ, фактично можуть уникнути кримінального покарання.

У суботу, 30 листопада, видання Financial Times з посиланням на слова представника польської служби безпеки повідомило, що в українському війську фіксують зростання випадків дезертирства, деякі з них використовують для втечі навчання в Польщі.