Нова система унеможливить маніпуляції та зловживання під час медогляду

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я до листопада 2025 року впровадять проєкт реформи військово-лікарських комісій. Нова система дасть можливість проходити ВЛК, не відвідуючи ТЦК. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило українське оборонне відомство.

Як відзначив заступник міністра оборони Сергій Мельник, принципи роботи військово-лікарських комісій не змінювались десятиліттями. Сучасна система ВЛК має багато зайвих бюрократичних ускладнень та корупційних ризиків:

вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав,

не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для ЗСУ.

Реформа ж має розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних: медичний і адміністративний.

«Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров'я», – йдеться у повідомленні.

Згодом дані потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу. Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання. Після кожного рішення буде видно електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи й має завершитися у листопаді 2025 року.

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