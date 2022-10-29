Із березня по вересень Білорусь відправила залізницею до Росії понад 65 тис. тонн боєприпасів. Найбільше боєприпасів до РФ вивезли у квітні — 22534 тонн (689 вагонів) за місяць. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на спільноту залізничників Білорусі.

Зазначається, що за 7 місяців із Білорусі до РФ режим Лукашенка передав залізницею 65089 тонн боєприпасів (це 1940 вагонів).

«Найбільше боєприпасів до Росії вивезли у квітні — 22 534 тонн (689 вагонів) за місяць. Тоді збройні сили РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, а з липня темпи вивезення знову зросли», — зазначено у повідомленні.

Моніторингова група зазначила, що окрім боєприпасів, Білорусь передає до РФ також танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів були передані щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 танків Т-72 «Урал».

Напередодні в Державній прикордонній службі України повідомили, що не фіксують змін в оперативній ситуації на кордоні з Білоруссю, вона залишається контрольованою.

«Ми фіксуємо нагнітання ситуації з боку цих двох країн. Росія продовжує перекидати особовий склад та техніку до Білорусі. Однак поки що створення ударного угруповання не фіксується», – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомили в МВС.

Зазначимо, що Білорусь від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує окупантів. Російські окупанти ведуть обстріли українських територій з Білорусі. Окрім того, там дислокуються російські військові. Також нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про присутність на Запоріжжі білоруських військових.

Нагадаємо, 15 жовтня до Білорусі почали прибувати ешелони російських військових, які мають увійти до спільного з білорусами регіонального угруповання військ. За інформацією Міноборони Білорусі, загалом в країну мали би прибути до 9 тис. російських військових.