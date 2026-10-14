Протягом дня прогнозують похолодання

У ніч на четвер, 15 жовтня, синоптики прогнозують сильні заморозки до 3°С нижче нуля на півночі та у центрі країни. Протягом дня у низці областей очікується похолодання. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

За прогнозом, у четвер, 15 жовтня, у західних областях буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Вдень температура повітря становитиме від 8 до 13°С тепла. Найтепліше – на Закарпатті (до 13°С тепла). На Львівщині протягом дня прогнозують перший мокрий сніг в горах.

У яких областях прогнозують заморозки 15 жовтня (клікніть на карту для збільшення)

На півночі на у центрі очікуються сильні заморозки до 3°С нижче нуля. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 9 до 14°С тепла, без істотних опадів.

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На півдні місцями – до 16°С тепла вдень, а найтепліше буде на крайньому сході – до 20°С тепла. На сході та південному сході країни прогнозують помірний, вдень – місцями значний дощ.

В Укргідрометцентрі пояснили, чому «заморозки» не варто називати «морозом».

Науковиця також розповіла, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.

Карта погоди в Україні 15 жовтня (клікніть для збільшення)