Володимир Зеленський розповів про замахи на себе на початку повномасштабної війни

Президента України Володимира Зеленського намагалися вбити, а під час одного із замахів на нього загинули люди всередині Офісу президента. Про це розповів в інтерв’ю Guardian сам Зеленський.

Згадуючи початок повномасштабного вторгнення Росії до України, президент розповів, що окупанти пропонували так звану «мирну угоду», яка «була жорсткішою за Мінські домовленості» та вимагала зради національних інтересів.

Крім того, до Зеленського «відправляли посильних» – зокрема, людей з депутатського корпусу, які запевняли його у швидкому програші України та закликали тікати з Києва. Президент зазначив, що із закликами виїхати з України до нього зверталися лідери різних країн.

«Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли (мене – ред.) вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали… Була висадка десанту», – розповів Володимир Зеленський.

Зазначимо, з 24 лютого 2022 року по березень 2024 року на Володимира Зеленського намагалися скоїти понад 10 замахів. Зокрема, організаторів замахів затримували не тільки в Києві, але на заході України та за кордоном.

Так, у березні 2022 року російського агента, який хотів вбити Зеленського, затримали в Ужгороді, а у квітні 2024 року – викрили поляка, який пропонував росіянам скоїти замах на президента. Вже наступного місяця, у травні 2024 року СБУ затримала двох полковників Управління держохорони, які готували замах на Зеленського, Буданова та Малюка.