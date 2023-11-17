Концерт Віктора Винника і МЕРІ

В останній день осені, 30 листопада, Віктор Винник і МЕРІ презентують у Львові свій сьомий студійний альбом «Жити, щоб пам’ятати». Концерт-презентація відбудеться у Будинку офіцерів. Початок о 18:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

На початку літа цього року відбувся реліз сьомого за ліком студійного альбому Віктора Винника і МЕРІ «Жити, щоб пам’ятати». Нагадаємо, попередній альбом команди побачив світ у квітні 2022-го і називався «Так, я з України».

Концерт «Жити, щоб пам’ятати» Віктора Винника і МЕРІ

Віктор Винник говорить про нову роботу так: «На перший погляд, може здатись, що альбом про війну, і це не дивно, враховуючи час, у якому ми живемо. Але це не так. На воєнну тематику там всього одна пісня. Я хотів зробити альбом про життя. Тому там присутня і лірика, і романтика, і навіть балканські ритми. Бо зараз ми б’ємось саме за життя в усіх розуміннях цього слова, а отже, і музики “про життя” треба багато».

30 листопада почути усі пісні альбому наживо зможуть жителі Львова. Це друге місто після Києва, у якому відбудеться презентація альбому.

Новий альбом буде про життя

Фронтмен гурту Віктор Винник зазначає, що ця подія буде особливою, адже її програма не лише міститиме нові пісні, а й також усі улюблені хіти. Крім того, відбудеться вона у Будинку Офіцерів.

На цій локації Віктор Винник і МЕРІ виступлять вперше. Будинок офіцерів у Львові має невеликий зал, тож музиканти очікують побачити на концерті суто «своїх» людей.

«Такі концерти для артиста є значно відповідальнішими, адже там не буде випадкових людей, там буде публіка, яка знає, куди вона прийшла, і для чого. Тобто це не буде надто сумний чи серйозний концерт. Альбом “Жити, щоб пам’ятати” насамперед про життя, відповідно ми й будемо старатися наповнити його тим самим життям!», – зазначає Віктор Винник.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.

30 листопада о 18:00 у Будинку офіцерів, Львів (вул. Театральна 22)