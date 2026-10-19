Цього тижня в Україну повернеться потепління

Цього тижня в Україну повернеться потепління, але не всюди воно буде стійким. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз по областях до 24 жовтня та назвали дату омріяного тепла.

У вівторок, 20 жовтня, у західних областях ще збережеться прохолодна погода. Протягом дня дощитиме, а вдень температура повітря становитиме від 11 до 14°С тепла. У Житомирській та Вінницькій областях – до 15°С тепла, дощитиме. У інших областях – від 16 до 18°С тепла, на сході – 20°С тепла.

Карта погоди в Україні 20 жовтня (клікніть для збільшення)

У середу, 21 жовтня, в Україну прийде довгоочікуване потепління. Практично у всіх областях очікується від 16 до 19°С тепла, без істотних опадів.

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У четвер, 22 жовтня, у західних областях температура повітря знизиться – від 13 до 15°С тепла, протягом дня дощитиме. У центральних та північних областях вдень від 15 до 17°С тепла, на півдні та сході – до 19°С тепла, без істотних опадів.

У п’ятницю, 23 жовтня, найпрохолодніша погода – на заході України. У Львівській та Тернопільській областях вдень – лише від 8 до 10°С тепла, в інших західних областях – переважно від 10 до 14°С тепла. На півночі – від 14 до 16°С тепла. В інших областях – від 16 до 20°С тепла.

Карта погоди в Україні 24 жовтня (клікніть для збільшення)

У суботу, 24 жовтня, у більшості областей буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вдень переважно – від 13 до 15°С тепла. На півдні та сході очікується від 16 до 19°С тепла.

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