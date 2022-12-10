Журналісти розповіли про військові об’єкти росіян в окупованому Криму

Російські війська розгорнули в окупованому Криму щонайменше 10 військових аеродромів, а свої літаки вони обслуговують на двох авіазаводах, йдеться в матеріалі журналістів «Радіо Свобода», які проаналізували супутникові знімки російських військових об’єктів у Криму.

На кожному з таких аеродромів є склади з боєприпасами та паливом. Якщо вдарити по них, то ефект від вибухів буде ще більшим.

Аеродром у Джанкої – один із найважливіших для Росії під час повномасштабного вторгнення. Він є основним летовищем для російських бойових літаків, які воюють на південному фронті.

На цьому аеродромі розташовані щонайменше три склади з боєприпасами, понад 50 гелікоптерів і безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Також аеродром часто приймає винищувачі Су-25.

Аеродром Джанкой, фото Planet Labs/«Радіо Свобода»

Поруч із Севастополем розташований аеродром «Бельбек». Росіяни у 2018 році тут подовжили злітно-посадкову смугу для стратегічних бомбардувальників. Але вони тут не базуються, оскільки для них безпечніше запускати ракети по Україні з більш дальньої та безпечної відстані. На аеродромі розміщені переважно російські винищувачі.

Аеродром Бельбек біля Севастополя, фото Planet Labs/«Радіо Свобода»

Одне з основних угруповань російської авіації розміщене на аеродромі у Гвардійському неподалік Сімферополя. Тут зосереджені штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24.

Аеродром Гвардійське, фото Planet Labs/«Радіо Свобода»

Ремонтують російські винищувачі Су-25 на авіазаводі в Євпаторії.

Щодо чорноморського флоту, то Основна кількість російських кораблів зосереджена у Севастопольській бухті. «Найцікавіші екземпляри» зосереджені біля бухти «Голландія». На супутникових знімках за 9 листопада біля причальної стінки стояли: великі десантні кораблі проектів 1135, 1171, 775, патрульні кораблі проектів 22160, ракетні катери проектів 1239, 1241 та крейсер проекту 11356, останній – це або флагман Чорноморського флоту РФ «Адмирал Макаров», або ж його аналог «Адмирал Эссен».

Севастопольська бухта, фото Planet Labs/«Радіо Свобода»

Крім того, журналісти розповіли про об’єкти протиповітряної оборони Криму і пообіцяли пізніше оприлюднити повну мапу російських військових об’єктів у Криму.

Також вони зауважили, що офіційно Україна не має зброї, здатної вразити всі ці об'єкти. Але епізоди в Новофедорівці, Джанкої, Севастополі та на Керченському мосту свідчать про те, що такі інциденти можуть виникати і там, куди не долітають ракети.