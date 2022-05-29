Центр протидії дезінформації при РНБО та Генштаб ЗСУ звертаються до цивільного населення, лідерів громадської думки, журналістів і просять не поширювати неперевірену інформацію щодо війни та повідомлення «від особистих джерел». Про це повідомила прес-служба ЦПД.

«Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця. Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю», – йдеться в повідомленні.

ЦПД закликає дотримуватися правил перевірки та поширення інформації:

Верифікуйте інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити та її поширити;

Не поширюйте матеріали від «особистих джерел», що стосуються подій на фронті;

Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози;

Довіряйте лише офіційним джерелам!

«Пам’ятайте, поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення! Не ставайте інструментом у руках ворога. Працюйте на державу, а не проти неї!», – йдеться у повідомленні ЦПД.